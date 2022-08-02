Беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил России — Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях состав, состояние и положения подразделений вооруженных сил республики Беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 2 августа.

"По имеющейся информации, республика Беларусь продолжает снабжение отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сводке.

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В то же время, по данным Генштаба, сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики Беларусь.

Напомним, военная разведка предупредила, что через две-три недели Россия может вернуть свою армию на территорию Беларуси, в случае необходимости.

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