Беларусь проверяет готовность войск, есть угроза ракетно-бомбовых ударов – Генштаб ВСУ

На сегодняшний день в Беларуси продолжается второй этап проверки готовности подразделений вооруженных сил под руководством начальника генерального штаба.

Продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по инфраструктурным объектам на территории Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"По имеющейся информации, продолжается второй этап проверки готовности подразделений вооруженных сил республики беларусь под руководством начальника генерального штаба. Проведена плановая проверка готовности системы оповещения", – говорится в сообщении.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях активные действия противника не отмечены.

Напомним, 10 мая в Беларуси заявили, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции. Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций.

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