Беларусь снова готовится к приему российских военных эшелонов – мониторинговые каналы

С чем же связаны такие действия врага, пока точно не известно.

Беларусь, вероятно, снова готовится к приему и перебрасыванию российской военной техники.

Об этом пишет оппозиционно настроенный режим Лукшенко Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников".

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По их информации, на белорусской железной дороге обнаружены "косвенные, тщательно скрытые признаки подготовки к реализации мер по осуществлению военных перевозок между РФ и Беларусью".

"В рамках этих перевозок планируется перемещение российского военного контингента и техники по железнодорожному транспорту на территорию Беларуси, а также в обратном направлении", – говорится в сообщении.

Кроме того, есть вероятность ротационного движения военных эшелонов из оккупированных РФ территорий Украины в Беларусь и обратно.

В паблике отмечают, что подобные ротационные перемещения российской техники и личного состава в Беларусь уже осуществлялись раньше.

В мониторинговой группе "Беларускі гаюн" напомнили, что в 2025 году в Беларуси проведут большие военные учения, "в рамках которых на территорию Беларуси планируется перемещение российского военного контингента по железной дороге".

"После вторжения российских войск в Украину учения в Беларуси отменялись, скорее всего, из-за нехватки войск РФ. Из опыта не проведения учений "Щит Союза-2023", обучение в 2025 году на территории РБ могут еще и не состояться из-за продолжения войны в Украине. РФ может просто не хватить солдат и на войну, и на учебу", — отмечают в паблике.

Ранее издание NYT сообщило, что в Беларуси строят базу для хранения ядерного оружия.

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