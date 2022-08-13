Беларусь ужесточает охрану границы в Брестской и Гомельской областях — Генштаб

На Северском направлении враг провел воздушную разведку пограничных районов беспилотниками.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 13 августа.
На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.
На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.
Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Воины ВСУ достойно встретили оккупантов — нанесли потери и заставили бежать.
Напомним, первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2 уже в Украине. Всего Словакия планирует передать Украине восемь таких орудий.
Читайте также:
- В Сети опубликовали спутниковые снимки последствий взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка" — фото
- "Они пошли ва-банк": Данилов объяснил, где Россия берет резервы на войну
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти