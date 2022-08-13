Беларусь ужесточает охрану границы в Брестской и Гомельской областях — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 13 августа.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Воины ВСУ достойно встретили оккупантов — нанесли потери и заставили бежать.

Напомним, первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2 уже в Украине. Всего Словакия планирует передать Украине восемь таких орудий.

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