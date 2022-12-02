Беларусь в который раз продлила военные учения вблизи границы Украины: существует ли угроза наступления

Армия Белоруссии стала более подготовлена для оборонных операций.
Беларусь в который раз продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся как минимум до 12 декабря.
Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".
"3-4 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных — "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Доманова", — говорится в сообщении.
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах с 5 декабря до:
- 227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 10.12;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 09.12;
- полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 10:12;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 11:12;
- 212-й авиационный полигон 2 "Неман" (Новогрудский район) до 09.12;
- 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 12.12;
- 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 11.12;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11:12.
Следует отметить, что белорусское руководство продлевает обучение на неделю от 29 апреля. Общее количество продолжений составило 32 недели.
Авторы паблика отмечают, что армия Беларуси стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.
Угроза наступления со стороны Беларуси
После продолжающихся с 10 октября масштабных атак оккупантов по Украине вновь заговорили о вероятности участия армии Беларуси в войне на стороне РФ. Так, Лукашенко заявлял, что может задействовать 35-40 тыс. белорусских военных в войне против Украины, но не будет этого делать.
Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что белорусские силы вступят в войну на стороне России в любом случае. Вопрос только во времени.
Впрочем, по данным ГУР Минобороны Украины, признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси пока нет.
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