Беларусь в который раз продлила военные учения вблизи границы Украины: существует ли угроза наступления

Беларусь в который раз продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся как минимум до 12 декабря.

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

"3-4 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных — "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Доманова", — говорится в сообщении.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах с 5 декабря до:

227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 10.12;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 09.12;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 10:12;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 11:12;

212-й авиационный полигон 2 "Неман" (Новогрудский район) до 09.12;

230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 12.12;

174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 11.12;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11:12.

Следует отметить, что белорусское руководство продлевает обучение на неделю от 29 апреля. Общее количество продолжений составило 32 недели.

Авторы паблика отмечают, что армия Беларуси стала более подготовлена ​​для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

Угроза наступления со стороны Беларуси

После продолжающихся с 10 октября масштабных атак оккупантов по Украине вновь заговорили о вероятности участия армии Беларуси в войне на стороне РФ. Так, Лукашенко заявлял, что может задействовать 35-40 тыс. белорусских военных в войне против Украины, но не будет этого делать.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что белорусские силы вступят в войну на стороне России в любом случае. Вопрос только во времени.

Впрочем, по данным ГУР Минобороны Украины, признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси пока нет.

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