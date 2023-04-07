Беларусь в очередной раз продлила совместные военные учения с Россией

В Беларуси в очередной раз продлили совместные военные с Россией на своих полигонах, которые продлятся до 17 апреля.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Сообщается, что учения продолжаются на 8 полигонах. Некоторые будут выходные 8-9 апреля, однако большинство все же продолжит работу.

Полигоны на которых проходят учения белорусской и русской армий:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 15.04;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.04;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 15:04;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 16.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 14.04;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 17.04;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 16.04;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 16:04.

"Это очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 50 недель", — говорится в сообщении.

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В мониторинговой группе добавляют, несмотря на то, что учения белорусских войск продолжаются уже почти год, они до сих пор не готовы к наступлению из-за отсутствия боевого опыта.

Между тем Вооруженные силы Украины активно готовятся к контрнаступлению , но воспрепятствовать продвижению ВСУ могут недостаток техники и боеприпасов, а также недостаточная подготовленность личного состава.

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