Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о фантомных "фашистах".

Президент Белоруссии говорит, что его страну хотят втянуть в войну.

"Фашисты, нацисты и прочая мерзость... Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицают наш общий вклад в большую победу и оправдывают свои преступные действия и того времени, и сегодняшние", — заявил Лукашенко.

Более того, он убежден, что Беларусь не вмешается в войну, несмотря на попытки.

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"Я убежден: тогда у них не получилось, и на этот раз у них тоже ничего не получится", — сказал он своим марионеточным чиновникам.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля встретился с главарем террористической организации "ДНР" Денисом Пушилиным.

Ранее Лукашенко просит у России гарантии безопасности, потому что боится атаки со стороны других государств при запуске ядерных ракет именно с территории РБ.

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