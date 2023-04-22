Беларусь "втягивают" в Третью мировую: Лукашенко сделал заявление о войне и вспомнил "фашистов"

Лукашенко считает, что Беларусь хотят вовлечь в российско-украинскую войну.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о фантомных "фашистах".
Президент Белоруссии говорит, что его страну хотят втянуть в войну.
"Фашисты, нацисты и прочая мерзость... Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицают наш общий вклад в большую победу и оправдывают свои преступные действия и того времени, и сегодняшние", — заявил Лукашенко.
Более того, он убежден, что Беларусь не вмешается в войну, несмотря на попытки.
"Я убежден: тогда у них не получилось, и на этот раз у них тоже ничего не получится", — сказал он своим марионеточным чиновникам.
Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля встретился с главарем террористической организации "ДНР" Денисом Пушилиным.
Ранее Лукашенко просит у России гарантии безопасности, потому что боится атаки со стороны других государств при запуске ядерных ракет именно с территории РБ.
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