Беларусь выводит свои войска на полигоны из пунктов постоянной дислокации – Генштаб ВСУ

Генштаб опубликовал оперативные данные по состоянию на 12.00 26 марта.
На Волынском направлении 26 марта противник наступательных действий не производит.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Вместе с тем отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты на своих складах достают технику, чтобы "расконсервировать" ее, подлатать и пустить в Украину. В процессе оказывается, что техника разворована и восстановить ее иногда невозможно.
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