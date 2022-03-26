Беларусь выводит свои войска на полигоны из пунктов постоянной дислокации – Генштаб ВСУ

Беларусь выводит свои войска на полигоны из пунктов постоянной дислокации – Генштаб ВСУ

Генштаб опубликовал оперативные данные по состоянию на 12.00 26 марта.

На Волынском направлении 26 марта противник наступательных действий не производит.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Вместе с тем отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты на своих складах достают технику, чтобы "расконсервировать" ее, подлатать и пустить в Украину. В процессе оказывается, что техника разворована и восстановить ее иногда невозможно.

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