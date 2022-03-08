Беларусь является соагрессором и несет полную ответственность за нападение на Украину — Евросоюз

Беларусь является соагрессором и несет полную ответственность за нападение на Украину — Евросоюз

В заявлении требуют, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия.

Европейский Союз рассматривает Беларусь с режимом Александра Лукашенко как "соагрессора" за нападение на Украину.

Соответствующее заявление было сделано на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в понедельник в Вене, сообщает "Укринформ"

"Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность".

Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество едино выступает против российской захватнической войны. Россия, с участием режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Евросоюз выступил с требованием России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод". Также Россия "должна прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак".

"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН ", — добавили в ЕС.