Беларуская оппозиция передала Украине тревожный доклад: к чему готовится Лукашенко

Военный Беларуси

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Заместитель руководительницы Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко передал Министерству иностранных дел Украины подробный доклад о подготовке Беларуси к войне.

В нем утверждается, что режим Александра Лукашенко фактически трансформирует Беларусь в военный плацдарм Российской Федерации.

Авторы документа выделили ряд признаков, свидетельствующих о подготовке режима Лукашенко к прямому вступлению в военный конфликт или к использованию белорусской территории для новых ударов.

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В частности, в докладе говорится об изменении законодательства в военной сфере. После так называемого референдума Беларусь перестала быть нейтральной и безъядерной страной. Новая военная доктрина, принятая в 2024 году, разрешает "превентивные удары" в случае "непосредственной угрозы", а также предусматривает возможность отправки белорусской армии за границу.

Отдельно НАУ обращает внимание на масштабное развертывание сил. По данным доклада, количество контрактников в Беларуси с 2022 года выросло в полтора раза, а мобилизационный резерв оценивается в 289 тысяч человек. На украинском направлении создается Южное оперативное командование, а общая численность войск может возрасти до 80 тысяч.

В документе также отмечается, что белорусский режим перенимает российский опыт: вводит SMS-повестки, создает народное ополчение и позволяет принимать в армию заключенных.

Еще один блок доклада касается перевода экономики на военные рельсы. За четыре года оборонные расходы бюджета Беларуси выросли в пять раз, а беларуский ВПК полностью интегрирован с российским. Только в 2024 году на вооружение, по данным НАУ, было принято более 4 тысяч новых единиц военной техники.

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В докладе также упоминается размещение российских войск в Беларуси, тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник". Кроме того, белорусских военных обучают инструкторы ППК "Вагнер".

НАУ указывает и строительство оборонных линий вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. По данным авторов документа, мосты и аэродромы модернизируют под тяжелую российскую технику, а в школах вводят обязательную военную подготовку. Десятки тысяч детей проходят через военно-патриотические лагеря.

Отдельно в докладе говорится о мобилизации медицинской и гражданской инфраструктуры. Министерство здравоохранения Беларуси уже утвердило инструкции по сортировке раненых в условиях военного времени. В Минске провели ревизию 5 тысяч бомбоубежищ, регулярно тестируются системы оповещения, а на районном уровне закупают бронежилеты для нужд ополчения.

Также, по данным НАУ, Беларусь накапливает стратегические ресурсы. Обязательные резервы нефтепродуктов увеличили вдвое – до 30 дней хранения. Минобороны расширило списки гражданской техники, которую могут мобилизовать во время военного положения. Согласно постановлению Совета министров от 15 мая 2026 года транспорт предприятий могут принудительно формировать в военные автоколонны.

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В 2026 режим Лукашенко, как отмечают авторы доклада, продолжает практику непрерывных масштабных военных учений. В НАУ считают, что они могут использоваться для скрытой проверки списков мобилизации и поддержания напряжения в обществе.

Угроза из Беларуси: что известно

Угроза Беларуси остается одним из факторов безопасности для Украины. Несмотря на заявления Александра Лукашенко о том, что он якобы не планирует вступать в войну на стороне России, Киев продолжает усиливать северную границу.

По данным The Guardian, Украина укрепляет оборону на этом направлении именно из-за рисков, связанных с возможной активизацией Беларуси или использованием ее территории Россией для новых ударов.

В то же время, военный аналитик Игаль Левин считает, что среди реальных сценариев могут быть удары по белорусским нефтеперерабатывающим заводам, работающим на войну РФ, а также создание буферных зон на приграничных территориях в случае роста угрозы.

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Беларусь с начала полномасштабного вторжения остается военно-политическим союзником России. Именно с ее территории в феврале 2022 года российские войска наступали на север Украины, в частности, в направлении Киева.

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