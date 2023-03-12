Беларусы провели контрмеры против "Валеры": показали, кто "напал на Украину" (фото, видео)

Беларуская пропаганда обвинила США в том, что россияне массово убивают украинцев.

Беларусы на границе с Украиной решили показать нашему государству, кто "настоящие оккупанты" и выставили плакаты, мол в массовых убийствах украинцев Россией виновны США.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" и пропагандисты Лукашенко.

На границе с Украиной в нескольких пунктах пропуска беларуская пропаганда разместила циничные баннеры с кадрами времен Второй мировой войны. Пока российские оккупанты убивают украинцев и обстреливают наше государство ракетами, уничтожая гражданскую инфраструктуру, у Лукашенко рассказали, кто якобы "настоящие оккупанты" и традиционно обвинили в этом США.

Так, на одном из баннеров на границе на украинском языке на плакате пишет: "Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов" и указано на флаг США — союзника нашего государства, который помогает в противостоянии с российскими захватчиками.

Фото: белорусская служба "Радио Свобода"

Напомним, ранее белорусские пограничники сетовали на "моральное давление", мол, там был установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой.

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