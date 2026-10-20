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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Белецкий: Группировка «Центр» стабилизировала Славянско-Краматорское направление, где раньше были огромные потери

Образовавшаяся Группировка войск «Центр» стабилизировала ситуацию на Славянско-Краматорском направлении и перешла к контратакующим действиям.

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Белецкий: Группировка «Центр» стабилизировала Славянско-Краматорское направление, где раньше были огромные потери

Об этом во время пресс-конференции в Харькове сообщил командующий УВ «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий.

УВ «Центр» состоит из трех корпусов – 3, 11 и 19. По инициативе Белецкого, корпуса возглавили Дмитрий Рогозюк, Эмиль Ишкулов и Валерий Скред соответственно.

В полосу ответственности УО «Центр» входят Боровая, Лиман, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. "Это ключевой участок на этом этапе войны и это 26% фронта, то есть каждый четвертый километр фронта сейчас непосредственно в нашей группировке", - сказал Белецкий.

Он сообщил, что пока в Лиманской области Третий армейский корпус проводил операцию «Вивальди», Группировка войск «Восток» потеряла на Славянско-Краматорском направлении огромные участки фронта, фактически потеряна была и Константиновка. Теперь за это направление отвечает УО «Центр». Благодаря эффективному взаимодействию между корпусами ситуацию удалось переломить.

«За последний месяц могу сказать, что скорость продвижения [армии РФ] снизилась в несколько раз. Фактически она остановилась. А на северном участке 11-го корпуса, то есть в направлении Николаевки, Пискуновки, Рай-Александровки, она не только остановилась, но и повернута в обратную сторону. Там мы скорее возвращаем территории, чем противник», - сказал Билецкий.

Он анонсировал «хорошую динамику по направлению всех трех корпусов».

Напомним, в рамках наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус сорвал стратегическое намерение армии РФ на 2026 год - обойти Донецкую область через Доброполье и Барвенково. После разгрома оккупанты отказались от этого замысла, а 144-я дивизия 20-й армии РФ фактически прекратила существование как организованная военная сила. Корпус вернул под контроль Украины 277 кв км территорий, потери противника убитыми и ранеными превысили 8 тысяч личного состава.

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