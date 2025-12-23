Белецкий об изменениях в бригадах: Офицеры теперь едят то, что и солдаты. Недобросовестных отправляют на боевые задания

Реклама

Об этом сообщил командир корпуса Андрей Билецкий в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Он рассказал, что в некоторых бригадах сохраняется советская модель отношений между офицерами, сержантами и солдатами. Например, в 60-й отдельной механизированной бригаде работали три отдельные столовые — для рядового и сержантского состава, офицеров штаба и для командира бригады.

«[У комбрига] отдельная меблированная комната, отдельное меню. Не такое, как у офицера, а у офицера — не такое, как у солдата… В другой бригаде, в которой уже стоят мои офицеры, каким-то образом оказалось, что выдача мяса на рядовой состав сейчас в три раза больше месяца назад», — рассказал Билецкий.

Теперь столовые и меню общие для всех, а выдача пищи происходит в порядке живой очереди — так, как это было принято со времен полка «Азов».

Офицеров, сопротивляющихся изменениям или небрежно относящихся к службе, переводят в батальоны резерва или подправляют на выполнение боевых задач в составе офицерского дозора. Недавно такой отправили офицеров 60-й бригады — они изменили отношение к личному составу.

«Можно нарезать «чрезвычайно важную задачу» – это официальный термин. Отправить таких офицеров выполнять задачу туда, куда они отправляют людей, не думая, как они все спланировали и подготовили. Мы этим механизмом по отношению к недобросовестным людям пользуемся. И это положительно влияет на личный состав – люди видят справедливость», – сказал Белецкий.

Он добавил, что цель этих изменений — сделать так, чтобы все военнослужащие, несмотря на должности и звания, чувствовали себя в одной лодке: «Доплывет ли он или не доплывет, зависит от того, как они все удачно и одновременно гнушаются. А не от того, как громко кричит рулевой».

Как ранее сообщалось , новый командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, майор Владимир Фокин за первые два месяца в должности провел оценку среза знаний офицерского состава. Из тех, кто не исполнял обязанности должным образом, сформировали офицерские дозоры и направили усилить оборону на Купянское направление.