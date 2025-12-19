Реклама

Так командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий прокомментировал решение нового комбрига 125-й ОВМБр перевести некомпетентных офицеров в пехоту.

Напомним, несколько месяцев назад родственники военнослужащих 125-й ОВМБр заявляли о десятках пропавших без вести в боях на Запорожском направлении, сообщалось, что на боевые позиции отправляли неподготовленных бойцов.

Белецкий назначил нового командира бригады — Владимира Фокина, ранее командовавшего одним из штурмовых батальонов Третьей штурмовой. 19 декабря Фокин отчитался о первых реформах: системная работа с родными военнослужащих, запуск горячей линии, срез знаний офицерского состава.

«В течение месяца у офицеров была возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень. Я давал им практические задачи, следил за дисциплиной, инициативностью и готовностью работать над собой. В конце этого периода мы повторно провели оценку, чтобы увидеть реальную динамику. Результаты оказались разными. Часть офицеров показала высокий уровень подготовки и ответственности, но были и те, кто относился к службе небрежно, не стремился к совершенствованию и не выполнял своих обязанностей должным образом», — заявил комбриг.

Из таких сформировали офицерские дозоры и направили их в район Купянска, где была необходимость дополнительного усиления из-за сложной ситуации, низкого морального состояния личного состава и необходимости качественно организовать оборону.

Блогер Наумович назвал этот кейс практическим воплощением реформ, которые Белецкий подчеркивал в статье для The Economist . Среди них указывалась и необходимость заменить неэффективных «бумажных генералов» способными молодыми офицерами с боевым опытом.

«Возможно, [личный состав 125-й ОВМБр] впервые увидел в своей бригаде справедливость и ответственность. Не справляешься с офицерской должностью, не хочешь учиться, требуешь от солдат того, о чем не имеешь представления, — идешь в пехоту и показываешь, как надо. Очень хорошая идея! А иначе как понять практику, если ты только теоретик? А иначе как соединить теорию и практику? Идеально!», - написал Наумович.

Он назвал это решение прецедентом для украинской армии, где не должно быть неприкосновенных офицеров советского закалки, а только эффективных, интеллектуальных и инициативных. «Сделать то же на уровне генералитета элементарно. Было бы желание заменить старых бездельников и дураков на способную молодежь», — добавил блоггер.