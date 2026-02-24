Белецкий: Россияне не взяли Киев за три дня, не сломали Украину за четыре года и не выгрызут нашу капитуляцию обманом

Реклама

Об этом в блоге на УП написал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он напомнил: четыре года назад россияне шли братья Киев за три дня. За четыре года они не смогли полностью оккупировать ни одну область Украины. Страна выстояла не потому, что имела внешнюю поддержку, а потому, что сотни тысяч людей приняли решение сразиться.

«Сотни, тысячи украинцев загоняли врага как мамонта. Через месяц россияне убегали, бросая все — тела своих мертвых, машины, технику. 13 трофейных российских танков все еще несут службу в Третьей штурмовой бригаде. Увлеченный нами на Киевщине российский ПВО "ТОР-М" до сих пор прикрывает от россиян один из украинских городов», — приказал Белецкий бои за Киевщину в марте 2022 года.

Он заявил, что Украине нужен настоящий мир, сохраняющий суверенность и способность защитить себя в будущем. Это исключает передачу врагу украинских территорий в обмен на фальшивый мир — Россия использует паузу для реванша и переписывание истории своего позорного провала.

«Если сегодня мы откажемся от украинской земли и наших людей на Донбассе, где гарантии, что мы также не откажемся от украинского Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона под угрозой возобновления войны?», — заявил комкор.

Белецкий подчеркнул, что главный миротворец – это украинский солдат на фронте, а единственный путь к настоящему миру – остановка противника по линии фронта. По его мнению, только тогда россияне первыми сядут за стол переговоров и предложат реальные условия, а не троянского коня.

«Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломать Украину через четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом», — заявил бригадный генерал.