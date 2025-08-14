Белецкий в интервью Times: задача сейчас – загнать армию РФ в «тупик». Тогда они сядут за стол.

Реклама

Полоса ответственности корпуса стала своеобразным тестовым полигоном для вооружения США, Великобритании, Франции и других стран-союзников. «Мы полностью открыты для сотрудничества с технологическими компаниями из таких стран. Наше большое преимущество в том, что мы предоставляем полный доступ – результаты испытаний, реальные данные использования в поле боя, поэтому люди хотят работать с нами. Очевидно, это дает нам доступ к передовым технологиям», – рассказал Билецкий.

Лучшая ставка сейчас – загнать армию РФ в тупик: остановка наступления и еще большие потери. «Только тогда они сядут за стол серьезно. К тому времени, любые переговоры будут просто тактикой затягивания времени, пока они будут готовить новые наступления», – считает командир корпуса.

При этом Белецкий уверен, что в будущем Украина сможет вернуть временно оккупированные Россией территории при условии, что сохранит демократическое устройство, милитаризует экономику и общество по образцу Израиля. По его мнению, оборонно-промышленный комплекс может стать драйвером экономики после войны, а военный опыт и численная армия – «ключевым компонентом европейской безопасности».

Реклама

«Я верю, что мы вернем свою территорию. Я убежден, что Россия столкнется с периодом внутренних потрясений. И к тому моменту мы должны иметь единство в обществе и сильные вооруженные силы, чтобы, как Азербайджан в Нагорном Карабахе, могли быстро вернуть свое, когда появится возможность», – заявил командир корпуса.