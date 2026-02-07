Белецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СЗЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов

Реклама

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью Елене Фроляк.

Он сообщил, что реальное количество СЗЧ выше официально озвученных 200 тысяч случаев. По его мнению, если бы военнослужащие вернулись в свои подразделения, мобилизацию в стране можно было бы приостановить на семь месяцев. Это фантастические цифры. 200 тысяч сейчас на фронте поменяли бы ситуацию на 180 градусов. И при желании мы могли бы наступать, или, как минимум, могли бы точно остановить [продвижение россиян]», — считает Андрей Белецкий.

Он заявил, что третий корпус имеет наименьшее количество случаев СЗЧ среди корпусов. За прошедший месяц из Третьей штурмовой, насчитывающей более 10 тысяч военнослужащих, в СЗЧ ушли 13 бойцов. Он назвал эту цифру рекордной. "Ушло около 50 человек, часть вернулась, баланс получился 13. У нас три четверти гарантированно возвращаются в подразделения", - сообщил Андрей Белецкий.

Он привел пример 60-й отдельной механизированной бригады. Долгое время бригада находилась на направлении главного удара 20 общевойсковой армии РФ, несла высокие потери и имела большое количество СЗЧ. После смены командования, алгоритмов и принципов управления, количество СЗЧ стало меньше, чем у смежных подразделений.

По мнению командира корпуса, проблема СЗЧ в войсках должна решаться комплексно: компетентные офицеры и сержанты, которые, как и остальные личные составы, должны нести ответственность за ошибки, качественная боевая подготовка, психологическое сопровождение, культура уважения и командности в подразделении.

«У каждого есть момент, когда легко сорваться. Что будет якорем, чтобы остаться? Что здесь у тебя друзья, что есть ощущение побратимства — эти люди не подвели бы тебя, то и тебе их трудно подвести. Если ты знаешь, что твой командир не дурак и не относится к людям, как к скотам, ты не найдешь внутренних аргументов, не объяснишь самому себе, почему ты это делаешь», - сказал Андрей Белецкий.