Белецкий выступил против усиления наказания для СЗЧ: Мы просто перекроем людям путь назад

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Это не уменьшит фактическое количество СЗЧ, перекроет армии возможность возвращать людей. Многие просто перегорели. Они уехали: кто-то пил, кто-то лежал, кто-то в семью уехал, кто-то гулял. Через три недели проснулся, позвонил командиру, говорит, буду возвращаться. Таких случаев по всей армии тысячи, может быть, десятки тысяч. Мы просто им перекроем путь назад», – заявил комкор.

Белецкий назвал основные причины СЗЧ: имитация БЗИН в учебных центрах, усталость и выгорание опытных бойцов, которые должны были бы становиться командирами отделений, но вместо этого по 100 дней проводят на позициях, потому что их не кем заменить, попытки перевода в пехоту артиллеристов, минометчиков и других специалистов.

Несмотря на «космическое» количество СЗЧ, по его мнению, правоохранительные органы не были заинтересованы привлечь нарушителей к ответственности еще до введения упрощенной процедуры возвращения. «У нас невозможно посадить человека – при полном нежелании прокуратуры и ДБР этим заниматься... Все понимают, что 300 тысяч, которые будут до конца войны, никто не посадит, и что будет амнистия. Люди просто будут сидеть по домам и ждать конца войны», – заявил Белецкий.

Он рассказал, как Третий корпус возвращает военнослужащих из СЗЧ, которые покинули свои бригады несколько месяцев назад: «Предлагаем опытным толковым идти на коллективное вооружение: минометчиками, АГСниками, сержантские курсы. И они возвращаются, приносят вспять опыт, уверенность. Они стержень уверенности любого подразделения… Например, сейчас с 60-й бригадой работаем: возвращаются люди, которые ушли в СЗЧ задолго до корпуса – 4, 9 месяцев, год почти. Становятся в строй».

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на Офис генпрокурора сообщала , что с 2022 года по июль 2025 года в Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

4 сентября Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №13260 , касающийся ответственности военнослужащих за СЗЧ: фактически возвращает полную уголовную ответственность за такие правонарушения, поскольку суд не сможет применить смягчающую норму.