Бельгия будет поставлять Украине F-16 с 2025 года: от чего будет зависеть количество

Глава Минобороны Бельгии Людин Дедондер объявила, что страна отправит в Украину несколько бельгийских истребителей F-16, начиная с 2025 года.

Об этом она заявила в эфире RTL.

Дедондер отметила, что с 2025 года в Украину пришлют несколько бельгийских F-16, "в зависимости от наращивания наших новых возможностей F-35".

Сколько самолетов отправят в Украину, Дедондер не уточнила.

В дополнение к отправке истребителей Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и предложит взять на себя техническое обслуживание всего парка F-16 так называемой авиационной коалиции, добавила министерша.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать применять истребители F-16 уже весной 2024 года.

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