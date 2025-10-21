Бельгия назвала условие передачи F-16 Украине: когда истребители станут доступны и почему задержка

F-16 / © Associated Press

Бельгия, один из ключевых членов авиационной коалиции, официально подтвердила конкретное условие передачи своих истребителей F-16 Украине. Самолеты будут предоставлены только после того, как бельгийские Военно-воздушные силы получат и поставят на боевое дежурство новые, стратегически важные F-35.

Об этом 21 октября заявил министр обороны Тео Франкен на форуме Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе, передает корреспондент Радио Свобода.

Министр Франкен подчеркнул, что передача F-16 напрямую связана с процессом развертывания новых американских самолетов в бельгийских ВВС.

"Первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными – это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", – пояснил Франкен.

Это подтверждает предварительное предположение о том, что передача состоится не ранее 2026 года.

Министр объяснил, почему Бельгия не может ускорить передачу самолетов, несмотря на обещания "попробовать сделать это раньше запланированного срока". Причина кроется в стратегической роли страны в НАТО.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", - подчеркнул Франкен.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты в условиях интенсивной войны превращают истребители F-16 в ключевой инструмент противодействия РФ.