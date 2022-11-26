Бельгия станет адвокатом Украины по демилитаризации Запорожской АЭС

Денис Шмыгаль отметил, что Бельгия поддерживает курс Украины в ЕС и НАТО.
Бельгия будет помогать Украине в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Комментируя результаты встречи с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо в Киеве, Шмыгаль назвал этот визит важным и символическим.
"Во время встречи мы проговорили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, использование замороженных российских активов для будущего восстановления и вопросы осуждения преступлений России через создание Специального международного трибунала", — сказал премьер.
Шмыгаль рассказал, что затронули также инициативу президента Владимира Зеленского #GrainforUkraine.
"Благодарим Бельгию за присоединение к программе. Господин де Кроо заверил, что Бельгия будет помогать нашей стране с оборудованием и разминированием. А также будет адвокатировать вопросы демилитаризации ЗАЭС", — резюмировал глава Кабмина.
Напомним, россияне планируют подключить ЗАЭС к оккупированному Крыму и Донбассу.
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