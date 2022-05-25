Бельгийские штурмовые винтовки FN F2000: основные характеристики

Согласно Ukraine Weapons Tracker, ВСУ получили штурмовые винтовки FN F2000. Хотя публичной информации о передаче, приобретении или получении этих образцов стрелкового оружия не было. Читайте в материале ТСН.ua об их основных характеристиках и истории создания.

Штурмовые винтовки FN F2000 были переданы Украине как военная помощь из Бельгии. По словам Ukraine Weapons Tracker, первая партия включила в себя 10 000 бельгийских автоматов FN F2000, в том числе FN SCAR и FNC.

История создания

Штурмовая винтовка FN F2000 / Фото: commons.wikimedia.org

Этот бельгийский автомат был создан компанией Fabrique Nationale de Herstal. Впервые его представили в 2001 году. Предназначена винтовка FN F2000 для выполнения боевых задач в современных военных конфликтах локального характера. Разработанное оружие было еще в конце 90-х, а выпускалось в больших количествах в период с 2001 до 2002 года.

Существует три модификации штурмовой винтовки FN F2000:

F2000 Tactical – мало чем отличается от стандартной модели, однако на этом автомате нет оптического прицела, а вместо него установлена еще одна направляющая планка (типа Планка Пикатинни), также открыты прицельные приспособления. FS2000 – самозарядная модификация, которую представили в июне 2006 года. Она оснащается удлиненным стволом, имеет пламегаситель и шаг нарезов 1:7. Отсутствуют крепления для штыка. Как и предыдущий вариант, эта винтовка оснащена Планкой Пикатинни, а вместо оптического также используется открытый прицел. FS2000 Standard – главное отличие в том, что на этом оружии установлен оптический прицел.

Тактико-технические характеристики FN F2000

Вес: 3,6 кг (F2000); 3,39 кг (F2000 Tactical); 3,65 кг (FS2000); 3,44 кг (FS2000 Tactical);

Длина: 688 мм (F2000); 688 мм (F2000 Tactical); 744 мм (FS2000); 744 мм (FS2000 Tactical);

Длина ствола: 400 мм (F2000); 400 мм (F2000 Tactical); 443 мм (FS2000); 443 мм (FS2000 Tactical);

Высота: 259,1 мм;

Ширина: 81,3 мм;

Забой: 5,56×45 мм НАТО;

Темп огня: 850 выстрелы/мин;

Дульная скорость: 900 м/с;

Эффективная дальность огня: 500 м;

Прицел: 1,6х оптический, механический резервный.

Винтовка FN F2000: система

Винтовка FN F2000 / Фото: commons.wikimedia.org

Автоматика винтовки действует за счет отвода пороховых газов, а запирание ствола осуществляется посредством поворота затвора. Используется компоновка "буллпап", когда ударно-спусковой механизм и магазин располагаются в примере сзади спускового крючка. Это позволило удлинить ствол без необходимости увеличивать общую длину оружия.

Благодаря запатентованной схеме фронтальной экстракции стреляных гильз (когда они выпадают наружу почти из дульного среза) была решена одна из важнейших проблем, а именно невозможность использования такого оружия стрелком-левшей. Также на этой винтовке размещается двухсторонний предохранитель/переключатель режимов огня, под спусковой скобой.

Корпус автомата сделан из полимеров. Струйку можно легко снять, а на ее место установить дополнительный модуль: от лазерного целеуказателя или фонаря до 40-мм гранатомета или капсул со слезоточивым газом. В перспективе, по заказу, можно устанавливать и другие модули.

Прицел стандартный – оптический, имеет кратность 1,6Х и широкий угол зрения. Но его можно быстро заменить другим прицелом, имеющим такие же крепления. Например, возможно использование специального компьютеризированного модуля управления огнем (включает баллистический вычислитель и лазерный дальномер).

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