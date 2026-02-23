- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Белгород подвергся массированному ракетному удару: в городе исчез свет (видео)
В части города исчез свет, возникли проблемы с водо- и теплоснабжением.
В русском Белгороде после ракетного удара зафиксировали значимые разрушения объектов энергетики.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
В местных пабликах появились видео обстрелы. На кадрах слышны взрывы и звук автомобильных сигнализаций, видны вспышки после ударов по городу.
Очевидцы утверждают, что значительная часть Белгорода погружена во тьму — освещение обеспечивают преимущественно фары автомобилей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт ракетной атаки.
«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — написал Гладков.
По его словам, окончательную оценку масштабов разрушений предоставят впоследствии. В настоящее время на местах работают оперативные службы, информацию о последствиях уточняют.
Ранее сообщалось, что война, которую Путин принес в Украину, окончательно пересекла границу и теперь разрушает жизнь самих россиян.
Мы ранее информировали, что в Белгороде 220 тысяч абонентов остались в темноте и без тепла.