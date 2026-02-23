Атака на Белгород

В русском Белгороде после ракетного удара зафиксировали значимые разрушения объектов энергетики.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В местных пабликах появились видео обстрелы. На кадрах слышны взрывы и звук автомобильных сигнализаций, видны вспышки после ударов по городу.

Очевидцы утверждают, что значительная часть Белгорода погружена во тьму — освещение обеспечивают преимущественно фары автомобилей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт ракетной атаки.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — написал Гладков.

По его словам, окончательную оценку масштабов разрушений предоставят впоследствии. В настоящее время на местах работают оперативные службы, информацию о последствиях уточняют.

Ранее сообщалось, что война, которую Путин принес в Украину, окончательно пересекла границу и теперь разрушает жизнь самих россиян.

Мы ранее информировали, что в Белгороде 220 тысяч абонентов остались в темноте и без тепла.