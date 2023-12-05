"Белгород, спишь?": в Украине потролили оккупантов из-за рекордных потерь

Если сравнивать, то на фронте погибло все население одного российского города.
Российские потери в войне против Украины составили 333 тыс. – столько же составляет население города Белгород в РФ.
Об этом сообщили в МВД Украины.
В министерстве потролили врага, опубликовав инфографику с информацией о его потерях.
"333 000 оккупантов ликвидировано. Это все население Белгорода", — указано в инфографике.
"белгород, спишь?" – посмеялось в сообщении МВД Украины.
Напомним, потери РФ на фронте в Украине по состоянию на 5 декабря составляют 333 840 военных убитыми и ранеными. Так, за минувшие сутки было уничтожено 1030 оккупантов.
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