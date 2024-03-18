"Белгород, срочно!": Легион "Свобода России" и РДК анонсировали новые удары

Российские добровольцы анонсировали новые удары по военным целям, расположенным в черте города Белгород. Поэтому местных призывали уехать или пройти к укрытиям.

Легион "Свобода России" вечером, 18 марта, обратился к жителям российского Белгорода с призывом немедленно эвакуироваться или найти укрытие.

Об этом говорится в сообщении Легиона в Телеграмме.

"Призываем жителей немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела! Мы наносим удары по военным целям, но из-за размещения военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские! Просим белгородцев срочно эвакуироваться", – говорится в сообщении.

Аналогичное заявление опубликовал и РДК (Российский добровольческий корпус).