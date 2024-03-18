"Белгород, срочно!": Легион "Свобода России" и РДК анонсировали новые удары

Российские добровольцы анонсировали новые удары по военным целям, расположенным в черте города Белгород. Поэтому местных призывали уехать или пройти к укрытиям.
Легион "Свобода России" вечером, 18 марта, обратился к жителям российского Белгорода с призывом немедленно эвакуироваться или найти укрытие.
Об этом говорится в сообщении Легиона в Телеграмме.
"Призываем жителей немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела! Мы наносим удары по военным целям, но из-за размещения военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские! Просим белгородцев срочно эвакуироваться", – говорится в сообщении.
Аналогичное заявление опубликовал и РДК (Российский добровольческий корпус).
Напомним, что сегодня утром, 18 марта, в Белгороде снова заявили об обстреле.
Вчера, 17 марта, российские добровольцы подняли флаги и объявили об освобождении села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области.
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