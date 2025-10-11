"Белгорода мало": эксперт объяснил, куда и как нужно бить, чтобы Россия почувствовала войну

Атака на Россию / © ТСН.ua

Украина может и должна наносить удары по энергетической инфраструктуре крупных российских городов, чтобы создать симметричный ответ на террор кафиров. Эксперт назвал Москву приоритетной целью и объяснил, какая тактика поможет прорвать ПВО столицы РФ.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По словам Поповича, для нанесения симметричных ответных ударов Украина может использовать дальнобойные дроны. Он напомнил, что такой удар уже привел к блекауту в Белгороде, однако этого недостаточно для стратегического эффекта.

«Белгород — это мало. Очень скоро РФ изолировала в информационном смысле это событие. Нужно несколько городов», — отметил эксперт.

По мнению военного обозревателя, для достижения максимального эффекта необходимо одновременно обесточить несколько крупных российских городов.

«Очень желательно, если это будет Москва, прежде всего. Очень желательно, если это будет Питер, хотя это относительно далеко. Воронеж, Курск, Брянск, Ростов, как перевалочная база для переброски войск на территорию Украины и так далее. Если это будет сразу несколько городов, то это будет очень хороший эффект», — сказал Попович.

Чтобы успешно поразить хорошо защищенные цели, например в Москве, Украине следует применять тактику комбинированных атак, которую использует сама Россия. Это означает одновременное применение нескольких различных способов поражения.

Эксперт пояснил, что для этого можно использовать дальнобойные дроны, крылатые ракеты Фламинго, Нептуны и Толстые Нептуны. В частности, ракеты «Фламинго» способны работать на низких высотах, обходя препятствия, что делает их сложными целями для обнаружения и перехвата российской ПВО.

«Если мы сможем организовать комбинированную атаку на противовоздушный пояс обороны Москвы… ну тогда шансы могут увеличиться», — подытожил Денис Попович.

Напомним, Украина имеет силы и средства для того, чтобы вызвать блекаут в Москве. Так, российское ПВО вряд ли сможет отразить нападение, к примеру, из 700 БпЛА. Но, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, такая операция неэффективна, она не стоит израсходованных ресурсов.

«Очевидно, что заявления президента были направлены в целях психологического давления на население. Это нужны работы», — утверждает он.

Вместо этого, считает Ткачук, лучше сосредоточиться на ударах по военной логистике и объектам на территории России.