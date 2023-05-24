Белгородская область: поддерживают ли россияне восстание против путинского режима

В РФ наблюдается высокий уровень лояльности местного населения к повстанцам "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Россияне готовы присоединяться к добровольцам в Белгородской области. Некоторые даже пишут, что имеют собственное оружие.

Об этом сообщил командир российского добровольческого корпуса Денис Никитин (позывной WHITE REX) в эфире телеканала Freeдом 24 мая.

По словам Дениса Никитина, добровольцы на КПП "Грайворон" захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику.

"О населении РФ. В наш чат-бот пишут люди: "мы за вас, вы молодцы. У меня есть двуствольное ружье, я иду воевать за вас", – прокомментировал Никитин.

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Что известно о событиях в Белгородской области

22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", которые являются гражданами РФ. Добровольцы сообщили, что их цель – освобождение России от путинского режима и создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы.

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"ЛСР" и "РДК" в тот же день заявили об освобождении поселка Козинка и о штурме города Грайворон. Российские власти объявили на территории Белгородской области режим контртеррористической операции. Российские добровольцы на утро 23 мая заявили, что продвигаются в регионе.

В украинской разведке объясняли, что события на территории РФ – это внутренний конфликт и прямые последствия полномасштабной войны против Украины.

Напомним, россияне столкнулись с интересным явлением в Белгородской области — высоким уровнем лояльности местного населения к повстанцам "Русского добровольческого корпуса" и легиону "Свобода России". Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телеканала Freeдом 24 мая.