Белгородская область снова оказалась под обстрелом: что известно

В ночь на четверг, 1 июня, российская Белгородская область подверглась очередному обстрелу. Под ночной атакой оказался населённый пункт Шебекино.

Об этом сообщают местные паблики и власти.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российский регион в течение часа якобы "обстреляли вооруженные силы Украины".

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно", — отметил он.

Российское Шебекино подверглось очередному обстрелу / Фото: из соцсетей

Напомним, Российский добровольческий корпус, воюющий против путинского режима в РФ, опубликовал видеоотчет со своего блестящего рейда в Белгородскую область, состоявшегося 22 мая. За сутки "спецоперации" им удалось взять под контроль территорию больше по площади, чем Бахмут.