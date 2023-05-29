Белгородский губернатор призвал присоединить Харьковщину к России, мэр Харькова дал жесткий ответ

Игорь Терехов отметил, что в Харькове Белгородскую область исключительно воспринимают как БНР.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала "Россия 24" назвал лучшим решением проблемы обстрелов территорий региона "присоединения к нему Харькова и Харьковской области".

Мэр Харькова Игорь Терехов жестко поставил врага на место.

По словам Терехова, было смешно слышать бред губернатора Гладкова о необходимости "присоединения" Харькова к РФ.

В Харькове Белгородскую область воспринимают исключительно как "БНР", отметил глава города. И добавил, что когда-то давно Белгород входил в состав Харьковской области.

Об этом Игорь Терехов сказал в комментарии "Настоящему Времени".

"Смешно было слышать этот бред, который говорился. Почему? Потому что, что такое Белгородская область? Белгородская область исключительно воспринимается в Харькове как "БНР". Поэтому говорить о каком-то "присоединении", еще со стороны России, Харькова...", – отметил мэр.

Терехов добавил, что у одного района Харькова такое же население, как Белгород.

"...Также для истории: когда-то очень давно была Харьковская область, в состав которой входил город Белгород. К этому мы не будем идти. Но то, что сегодня касается суверенитета и территориальной целостности, Украина — суверенное государство, Харьков — украинский город, было, есть и будет им...", — подчеркнул мэр Харькова.

Игорь Терехов отметил, что российские оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения пытались захватить город, но потерпели поражение. "...Поэтому и бред, который он произнес (Гладков — ред.), пусть он будет утешительным для него", — заявил мэр.

Напомним, 29 мая Белгород снова посетил "хлопок".

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