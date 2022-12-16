"Белое пятно": эксперт сделал неожиданную оценку российской ПВО

90% территории России не прикрыты ПВО, считает эксперт Александр Коваленко.
Российская противовоздушная оборона далека от безупречности – 90% территории РФ не прикрыты ПВО, разве что Москва.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, информирует FREEДОМ.
"Если мы говорим о Российской Федерации, о которой, казалось бы, еще со времен Советского Союза колоссальный, должен остаться потенциал по вооружению, которое находилось бы в том или ином состоянии, то даже у РФ ее практически 90% территории, абсолютно открытой, не имеют прикрытия ПВО. Более или менее эффективная ПВО, эшелонированная, расположена в Москве, — заявил Коваленко.
По его мнению, вся остальная территория России – "это одно сплошное белое пятно".
В то же время, эксперт отметил, что Украина – крупнейшая страна в Европе, поэтому чтобы полностью закрыть воздушное пространство Украины, количество соответствующих систем ПВО должно быть достаточно существенным.
Ранее Александр Коваленко указал на любопытное отличие вражеской ракетной атаки 16 декабря.
Напомним, 5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) раздались взрывы.
На аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 и погибли трое российских военных.
После этого "хлопка" кремлевские пропагандисты устроили истерику, что ВСУ устроят в России "яркие" сюрпризы к Новому году или Рождеству.
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