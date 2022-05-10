Белогоровка в Луганской области почти "защищена" от оккупантов — Гайдай

ВСУ уничтожили понтонные переправы россиян и множество их техники.
Вооруженные Силы Украины почти полностью освободили село Белогоровка Луганской области от российских захватчиков.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По его словам, в Белогоровке продолжается зачистка территории от оккупантов, переправившихся по реке Северский Донец. Понтоны для переправы и вся техника россиян уже уничтожены.
"На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось немного", — отметил он.
Сейчас активные бои ведутся в селах Горной громады. Линия обороны стабильна, прорывов нет.
"Воеводовка полностью находится под украинским контролем. В Рубежном россияне тоже не продвинулись", — сообщил Гайдай.
Он также подчеркнул, что россияне пытаются закрыть дорогу, по которой проходит эвакуация и завозятся гуманитарные грузы, чтобы "отрезать" Луганщину от других областей.
Напомним, российские оккупанты проводят наступательные действия на востоке Украины.
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