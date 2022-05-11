"Белогоровка — вторая Чернобаевка": ВСУ очередной раз разрушили понтонные переправы оккупантов через Северский Донец (фото)

"Белогоровка — вторая Чернобаевка": ВСУ очередной раз разрушили понтонные переправы оккупантов через Северский Донец (фото)

Украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы оккупантов через реку Северский Донец вблизи Белогоровки в Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что Белогоровка стала форпостом Луганской области.

Об этом он написал в своем Телеграмме.

"Белогоровка — вторая Чернобаевка. ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Северский Донец... Там рашисты пытаются перейти реку, но только рыб кормят…собой", — написал Гайдай.

По его словам, украинские защитники "бьют орков как мух". Гайдай говорит, что к "дороге жизни" (трасса Лисичанск-Бахмут) россияне пробиться не могут, однако семь километров участка оккупанты плотно обстреливают издалека.

В свою очередь Минобороны в Твиттере отметили, что украинские защитники "открыли сезон отпусков для рашистов".

"Кто-то купался в реке Северский Донец, а кто-то сожжен майским солнцем", — пишет пресс-служба Минобороны.

Artillerymen of 17th tank brigade of #UAarmy have Open holiday season for ruscists. Кто-то засыпан в Сиверской Донетки River, и кто-то был шуршал до Мая Sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022

Напомним, в Луганской области российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут.

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