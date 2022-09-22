Белорусь хочет быть посредником между РФ и Украиной и требует учесть их требования

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна хочет быть посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Министр государства, с территории которого бомбили Украину, считает, что его страна не причастна к военной агрессии, однако вынуждена страдать из-за западных санкций.

Об этом Макей сказал во время выступления в ООН, пишут белорусские пропагандистские СМИ.

Белорусский министр озвучил нарративы российской пропаганды, заявив, что "нельзя гарантировать безопасность одного государства, пренебрегая интересами другого". В то же время глава МИД Беларуси пожаловался на западные санкции, заявив, что его государство не является стороной конфликта и забыв, с чьей территории по Украине регулярно запускают ракеты. Он также посетовал на то, что украинцы считают Беларусь своим врагом, хотя еще до 2021 года государства проводили экономическую деятельность.

Макей цинично заявил, что "украинцы переживают трагедию из-за войны". Также он обвинил Запад в поставке Украине оружия для вымышленных "неонацистов", которые видятся российским и белорусскими властями.

Белорусский министр сообщил, что его страна приютила 200 тыс. украинских беженцев, якобы приезжающих туда даже из стран Евросоюза.

Макей заявил, что Белоруссия может стать посредником между РФ и Украиной и организовать на своей территории мирные переговоры. Белорусский министр также требует, что в ходе этих переговоров "должны быть учтены интересы и Беларуси".

Напомним, россиян, скрывающихся от мобилизации в Беларуси, будут отправлять в РФ.

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