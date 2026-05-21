- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Белорусь может вступить в войну против Украины: Лукашенко назвал условие
Лукашенко отметил, что Минск будет рассматривать участие в войне только в случае нападения на беларускую территорию.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена втягиваться в войну против Украины.
Об этом он заявил беларуским журналистам.
По словам Лукашенко, Беларусь может быть привлечена к боевым действиям только в случае, если ее территория якобы испытывает агрессию.
"Беларусь не собирается втягиваться в конфликт в Украине", - заявил он.
В то же время, Лукашенко отметил, что Минск будет рассматривать участие в войне только в случае нападения на белорусскую территорию.
Лукашенко также заявил, что готов встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Беларуси и обсудить проблемы двусторонних отношений.
Новая угроза из Беларуси для Киева — последние новости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что в Кремле рассматривают нападение на Украину по направлению Беларуси и Брянской области (граничащей с Черниговщиной и севером Сумщины).
Зеленский провел специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего из - за угрозы наступления России на Черниговском и Киевском направлениях. По словам президента, на Ставке подробно проанализировали имеющиеся данные украинской разведки о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.