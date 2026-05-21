Белорусь может вступить в войну против Украины: Лукашенко назвал условие

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена втягиваться в войну против Украины.

Об этом он заявил беларуским журналистам.

По словам Лукашенко, Беларусь может быть привлечена к боевым действиям только в случае, если ее территория якобы испытывает агрессию.

"Беларусь не собирается втягиваться в конфликт в Украине", - заявил он.

В то же время, Лукашенко отметил, что Минск будет рассматривать участие в войне только в случае нападения на белорусскую территорию.

Лукашенко также заявил, что готов встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Беларуси и обсудить проблемы двусторонних отношений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что в Кремле рассматривают нападение на Украину по направлению Беларуси и Брянской области (граничащей с Черниговщиной и севером Сумщины).

Зеленский провел специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего из - за угрозы наступления России на Черниговском и Киевском направлениях. По словам президента, на Ставке подробно проанализировали имеющиеся данные украинской разведки о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

