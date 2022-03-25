Белорусская девочка больше года собирала деньги на желанный дрон, а потом подарила его украинским военным

Но на этом останавливаться не собирается и копит средства на новый, более мощный прибор.

Мечтала о нем давно, а как купила и отдала на нужды украинской армии. 12-летняя Варя — белоруска, проживающая ныне в Чехии, подарила военным дрон. На него собирала деньги больше года. О поступке девочки волонтеры рассказали в соцсетях. Это вызывало у людей восхищение, но девочка мечтает не о славе, а о покупке еще одного беспилотника, который тоже пригодился бы в борьбе с рашистами.

Об этом говорится в ТСН.

Дрон, а к нему рисунок с военным и щемящее письмо детской рукой, что это – любимый беспилотник. Но на войне он сейчас нужнее. Такой подарок 12-летняя Варя решила сделать тем, кто защищает Украину от рашистов.

Она проживает в Чехии хотя сама из Беларуси. Учится в школе и увлекается вязанием. Как вырастет – мечтает стать стоматологом, а сейчас – больше хочет, чтобы война в Украине закончилась. «Мне жалко этих людей, жалко детей, жалко военных», — говорит ребенок.

На квадрокоптере деньги девочка собирала полтора года. Чтобы снимать видео и фото с друзьями и видами города. Но когда услышала, что такие аппараты здесь, в Украине, очень нужны, принесла квадрокоптер чешским волонтерам. С ним распрощалась без сожаления. «Мечтала о нем, накапливала, мне дарили деньги на день рождения, из карманных денег я тоже собирала», – говорит девочка.

Кирилл Якимович, который собирал вещи для военных, говорит: чуть не расплакался, когда увидел этот подарок. Даже предложил ей свой — другой. Но Варя отказалась. И уже совсем скоро беспилотник станет глазами защитников. «Когда мы этот дрон немного доукомлектуем – нужны аккумуляторы. Я считаю, что он поедет в украинское подразделение, в составе которого 20 белорусов», – говорит волонтер.

А еще – Кирилл сфотографировал этот презент и письмо, где девочка написала: хочет, чтобы все военные были живы. Сотни тысяч людей – увидели записку и умилились тоже.

А еще в письме Варя написала: мечтает, чтобы прогнали всех рашистов из Украины. А потом – освободили и Беларусь – от российского гнета. «Ну, если с моей родины летят ракеты в сторону Украины, значит, мою родину захватили враги», – убежден ребенок.

На Родине, жалуется, не была уже давно. Там у нее остались родственники и друзья. Семья Вари родную страну покинула, переехав в Чехию, в 2015 году. Потому что жить там, где править узурпатор, не смогли бы. И теперь отец девочки — Георгий — очень переживает, чтобы белорусов тоже не втянули в кровавую войну, развязанную Россией. «Ни один белорус войны не хочет. Вся Беларусь – она за вас. Этот «русский мир» – он так достал, и он достал всех. Украина должна победить, даже чтобы освободить даже тех же россиян. Я не говорю о том, что если Украина победит, то мы подхватим их флаг и освободим Беларусь», — убеждает мужчина.

Но только на одном квадрокоптере Варя решила не останавливаться. И уже собирает деньги на другой – гораздо более мощный. Им будут руководить специально обученные белорусы-добровольцы, которые отправятся в защиту Украины. На все нужно около 30 тысяч долларов. Девочки взялись помогать специальные фонды. «Можно патрулировать, можно разведку проводить, можно разведку проводить ночную, можно взаимодействовать с артиллерией. И не только дрон, это будет оснащение бойцов, их укомплектуем касками, бронежилетами, у них будет автомобиль», – говорят волонтеры.

Тем временем и Варя, и ее папа Георгий надеются: дрона удастся купить как можно скорее. И он хоть на шаг приблизит победу Украины над рашизмом.

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