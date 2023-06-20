Белорусские пограничники "горилкой победы" цинично призывают Украину капитулировать: забавное видео

Белорусские пограничники запустили очередную информационно-психологическую операцию о "горилке победы" и цинично предложили "переходить к ним". Представители режима Лукашенко высказались о войне России против Украины, намекая на потери ВСУ.

Видео распространяется в Сети.

На видео видна украинско-белорусская граница, где белорусские пограничники запустили очередную ИПСО. После того, как они записали обращение о борще, прислужники Лукашенко заговорили о горилке. Они цинично намекнули на то, какой цене Украине дается победа над российскими террористами, призвав наших защитников капитулировать и "переходить на их сторону".

"Водка — это необходимый и постоянный спутник неминуемой украинской победы. О чем здесь говорить. Даже в мирное время бутылка водки внушает боевой дух и уверенность в себе, поскольку будучи зажатой в руках в определенном положении очень напоминает гранату. Вот и получается, что употребляя горючий напиток внутрь настоящий украинец впускает в себя дух победы. Ведь еще остается тому, кто обречен своим командованием исключительно на неизбежную... победу. Только побеждать и остается до последнего украинца", — цинично заявили пропагандисты диктатора Лукашенко.

В конце аудио режим Лукашенко призывает украинцев капитулировать и "перейти на их сторону".

Белорусские пограничники запустили новую ИПСО о "водке победы" и предложили "переходить к ним"

Напомним, раньше белорусские пограничники включили украинским коллегам аудиозапись, в которой пытались объяснить, что будущее народа Украины с оккупантами и их приспешниками должно быть общим. Аргументировали это тем, что у "наших народов есть общее блюдо – борщ", тогда как "европейская кухня существенно отличается".

Украинские пограничники им ответили, что Украина – любящее свободу государство, в отличие от рабской Беларуси.

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