Белорусские пропагандисты заявили, что "украинцы реально едят тела россиян": видео

Белорусские пропагандисты не отстают от своих российских коллег. Ведущий на белорусском пропагандистском канале заявил, что "украинцы начали есть тела россиян".

Об этом заявил белорусский пропагандист Евгений Пустовой на государственном ЗМК.

"Украинцы уже реально реально едят россиян. Очень похожее на человеческие тела блюдо с вопиющими названиями — это что? Разве это не нацизм или украинизм. Это технология разчеловечения, — заявил безумный пропагандист Евгений Пустовой в своей авторской программе.

Белорусский пропагандист не назвал, что это за "блюдо" и где его подают, однако возмутился "зверствами" украинцев и призвал белорусов "на такое не поддаваться".

Российская пропаганда

Российские пропагандисты еще с 2014 года распространяют фейковую информацию об Украине. Наше государство обвиняют во всех грехах. Многие пропагандистские заявления даже стали мемами, например: история о "распятом мальчике" или "8 лет бомбардировки Донбасса".

Часто пропагандисты, пытаясь издать ИПСО, однако из-за незнания украинского языка и некачественному автоматическому переводу, попадают в конфузные ситуации.

В последнее время на росСМП заговорили о коллективной ответственности из-за геноцида украинцев. Пропагандистка Ольга Скабеева запугивает зрителей тем, что в случае поражения России в войне против Украины всем россиянам грозит Гаагский трибунал.

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