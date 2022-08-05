Белорусские силы специальных операций проводят проверку боевой готовности — Генштаб

На утро пятницы, 5 августа, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба.

Отмечается, что усилили границу в Брестской и Гомельской областях.

"В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности", — подчеркнули в строительстве.

Напомним, начались 163 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. На Авдеевском направлении продолжаются бои, на Бахмутском – россияне без успеха вели штурмовые действия. Детальнее о ситуациях на фронте по состоянию на утро 5 августа — в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: