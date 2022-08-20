Белорусские специалисты восстанавливают российские боевые самолеты в Московской области — разведка

Специалисты вооруженных сил Беларуси осуществляют работы по снятию самолетов с хранения и расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

Белорусские специалисты возобновляют российские боевые самолеты в Московской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. техники на 121-м авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка). В основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и его модификациях", – говорится в сообщении.

Также, по имеющейся информации, специалисты вооруженных сил Беларуси осуществляют работы по снятию самолетов с хранения и расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

Напомним, несмотря на то, что вероятность участия белорусской армии в войне против Украины минимальна, существует две угрозы со стороны РБ. Первая, это – российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ с территории Беларуси и наносить авиационные/ракетные удары по территории Украины. Вторая – Беларусь может предоставлять добровольцев для войны за РФ.

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