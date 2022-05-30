Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Белорусские учения и обстрелы с территории РФ: Генштаб рассказал о ситуации на севере

Дата публикации
Просмотры
936
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Белорусские учения и обстрелы с территории РФ: Генштаб рассказал о ситуации на севере

Министерство обороны Республики Беларусь (https://t.me/modmilby/12588

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на северной границе Украины.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 30 мая.

В вооруженных силах Беларуси до 4 июня 2022 проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

На Сиверском направлении враг продолжает производить артиллерийские обстрелы с территории РФ приграничных районов, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Сумщину снарядами, начиненными флешетами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация