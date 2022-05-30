Белорусские учения и обстрелы с территории РФ: Генштаб рассказал о ситуации на севере

Белорусские учения и обстрелы с территории РФ: Генштаб рассказал о ситуации на севере

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на северной границе Украины.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 30 мая.

В вооруженных силах Беларуси до 4 июня 2022 проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

На Сиверском направлении враг продолжает производить артиллерийские обстрелы с территории РФ приграничных районов, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Сумщину снарядами, начиненными флешетами.

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