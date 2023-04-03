Белорусские военные на технике с флагами отправились колонной: эксперт прокомментировал намек Путина-Лукашенко

Один из вражеских Telegram-каналов обнародовал видео, где военные с шевронами "Zaдачу Vыполным" едут в колонне военной техники и садятся в военный вертолет. Это видео оккупанты подписали так: "Белорусские военные с шевронами на которых символика Z. К чему бы это?"

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua военный аналитик Алексей Гетьман, по его мнению, сейчас пропагандисты таким образом пытаются заверить население Беларуси, что их военные поддерживают проведение так называемой СВО.

"Учитывая то, что было проведено исследование настроений военнослужащих Беларуси, которые в большинстве своем отказались принимать участие в войне против Украины, пропагандисты решили мотивировать, показать "поддержку" "СВО". Такими видео хотят сбить с толку в первую очередь население Беларуси. По- второе – это попытка показать нам и миру, что Беларусь готова принимать участие в боевых действиях, Россиянам хотят показать, что у них есть союзники, которые готовы "защищать" Россию на территории Украины от подступных военных НАТО. на реакцию общества. Сил и средств совершать сейчас какие-то наступательные действия со стороны Беларуси нет", – говорит Алексей Гетьман.

Напомним, что в Беларуси началась проверка боевой готовности армии. Соответствующий приказ дал провозглашенный президент страны Лукашенко.

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