Белорусские военные не хотят воевать в Украине и ищут пути, как лучше сдаться в плен — Минобороны

Белорусские военные не хотят воевать в Украине и ищут пути, как лучше сдаться в плен — Минобороны

У белорусов разрушается миф о "непобедимой" русской армии.

Белорусские военные не хотят воевать против Украины, несмотря на информацию о подготовке России нападения с территории Беларуси.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНИАН.

Также читайте Все больше российских оккупантов отказываются участвовать в войне — разведка

По ее словам, появилась информация по поводу подготовки к активным агрессивным действиям со стороны границы с Беларусью. Однако, как известно, территорию Беларуси для своих целей собирается использовать Россия, чтобы совершать очередное нападение.

"Но есть позиция военных в Беларуси. И среди них уже назревает страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет, потому что они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу разрушается миф о непобедимой русской армии. Они уже начинают осознавать, что на самом деле исполнение такого приказа – это совершение военного преступления", – заявила Маляр.

По ее словам, белорусские войска уже предоставляют запросы на информацию о том, как лучше сдаться в плен.

"Ведь там высокий запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия, и у них нет выхода", — пояснила замминистра обороны.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Беларусь готовится напасть на Украину. По данным издания "Украинская правда", напасть белорусские войска могут на волынское движение. Вероятно, это может произойти в ближайшие два дня.

Кроме того, в России деморализованные кремлевские военные пишут рапорты об увольнении целыми подразделениями. Российские военные не понимают смысл войны, убеждены, что их используют как пушечное мясо и отправляют на верную смерть.

Читать также: