Белорусские военные после удара российской авиацией пошли к границе с Украиной — Арестович

Белорусские военные после удара российской авиацией пошли к границе с Украиной — Арестович

Арестович обратился к гражданам Беларуси с просьбой не поддаваться провокациям со стороны РФ и не разрешить втянуть себя в войну.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что после сознательной провокации со стороны РФ, нанесшей авиадуадар по территории Беларуси, войска РБ пошли к украинской границе.

Об этом он сказал в видеообращении к белорусам 11 марта.

"Под визит Лукашенко в 14:00 российские самолеты ударили по территории Ровенщины, сделали петлю и нанесли авиаудара по территории Беларуси. После чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону Беларуси. У нас есть обращение министра обороны Украины Алексея Резникова и я могу поведать то, что говорили давно", — сообщил советник руководителя ОП.

Арестович подчеркнул, что украинская армия не собирается воевать с белорусскими. Он обратился к гражданам РБ с просьбой не поддаваться провокациям со стороны РФ и не разрешить втянуть себя в войну.

"Вы не должны позволить втянуть себя в эту авантюру, которую россияне провоцируют сознательно, и теперь уже не только с использованием вашей военной инфраструктуры, аэродром с вашей территории. Здесь уже прямая провокация: удар по украинской границе, потом — по белорусской территории ", — сказал Арестович.

Во время совместного телемарафона в прямом эфире советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что сознательная провокация со стороны России была разоблачена.

Напомним, 11 марта в 14:40 атаковавшаяся российская авиация атаковала белорусскую территорию на границе с Украиной. В МВД такие действия России назвали сознательной провокацией.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь).

Также украинские пограничники показали видео, как россияне обстреляли территорию Беларуси.