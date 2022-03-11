Белорусские военные после удара российской авиацией пошли к границе с Украиной — Арестович

Арестович обратился к гражданам Беларуси с просьбой не поддаваться провокациям со стороны РФ и не разрешить втянуть себя в войну.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что после сознательной провокации со стороны РФ, нанесшей авиадуадар по территории Беларуси, войска РБ пошли к украинской границе.
Об этом он сказал в видеообращении к белорусам 11 марта.
"Под визит Лукашенко в 14:00 российские самолеты ударили по территории Ровенщины, сделали петлю и нанесли авиаудара по территории Беларуси. После чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону Беларуси. У нас есть обращение министра обороны Украины Алексея Резникова и я могу поведать то, что говорили давно", — сообщил советник руководителя ОП.
Арестович подчеркнул, что украинская армия не собирается воевать с белорусскими. Он обратился к гражданам РБ с просьбой не поддаваться провокациям со стороны РФ и не разрешить втянуть себя в войну.
"Вы не должны позволить втянуть себя в эту авантюру, которую россияне провоцируют сознательно, и теперь уже не только с использованием вашей военной инфраструктуры, аэродром с вашей территории. Здесь уже прямая провокация: удар по украинской границе, потом — по белорусской территории ", — сказал Арестович.
Во время совместного телемарафона в прямом эфире советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что сознательная провокация со стороны России была разоблачена.
Напомним, 11 марта в 14:40 атаковавшаяся российская авиация атаковала белорусскую территорию на границе с Украиной. В МВД такие действия России назвали сознательной провокацией.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь).
Также украинские пограничники показали видео, как россияне обстреляли территорию Беларуси.