Белорусские военные проводят учения по отражению атак условного противника на границе с Украиной — Генштаб

Оккупанты на Волынском и Полесском направлениях обстановку существенно не изменили. Белорусские войска продолжают отрабатывать действия с боевой стрельбой по отражению наступления условного противника.

Белорусские военные продолжают обучение по отражению атак условного противника на границе с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На полигоне "Брестский" военные белорусы продолжают обучение по отражению атак условного противника.

"На других направлениях противник обстреливал нашу инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно: на Северском направлении — в районах населенных пунктов Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковка, Товстодубово, Гудово, Атинское и Стукаловка Сумской области; на Харьковском направлении – Казачья Лопань, Барановка, Купянск; на Краматорском направлении — Яремовка, Маяки, Пришиб, Белогоровка, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Верхнекаменское, Раздолевка, Григоровка и Закотное”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, оккупанты били по населенным пунктам на Бахмутском направлении. Там удары получили Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка.

На Авдеевском направлении под огнем оккупантов была Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Опросное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. В то же время, на Новопавловском направлении – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка.

“На Запорожском направлении – Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Малые Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Гуляйпольское, Железнодорожное, Темировка и Новополье. На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70 вылетов”, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, что Украина получит от МВФ дополнительные 1,4 млрд долларов.

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