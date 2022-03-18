Белорусских солдат-срочников заставляют отмывать российские танки от человеческих останков — СМИ

Солдат-срочник рассказал родителям, что отмывает российскую технику от человеческих остатков и попросил привезти лекарства против рвоты и тошноты.

Белорусских военных срочной службы вынуждают отмывать российскую бронетехнику от останков оккупантов.

Об этом сообщает белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва".

Солдат-срочник, проходящий военную службу возле Гомеля, недавно позвонил родителям. Он рассказал, что отмывает российскую технику от человеческих остатков и попросил привезти лекарства против рвоты и тошноты.

Родители сначала подумали, что их сын в украинском плену и ранен, поэтому сказали: "говори как есть, почему ты не в своей части, зачем тебе лекарство, где ты находишься?"

Как выяснилось, парень находится в районе Комарина, под Гомелем, и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники.

Родственники других солдат подтвердили изданию, что слышали от своих детей фразы типа "под Гомелем моем танки".

Журналисты издания уточнили, что Комарин — последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю. Эта дорога полностью занята российскими войсками, которые ею осуществляют обеспечение своих сил под Киевом.

Напомним, что в Беларусь доставляют из Украины раненых оккупантов "без рук, ног, глаз и с гангреной".

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