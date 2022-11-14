Белорусский КГБшник разговорился в украинском плену: интересные факты услышала ТСН

Его взяли в плен наши армейцы во время контрнаступления в Харьковской области.

Лукашенко не верит Путину и ссылает своих агентов в российское войско. Украинские спецслужбы задержали наемника частной военной кампании, который признался, что работает на белорусский КГБ, говорится в ТСН.

Он сдался в плен нашим Вооруженным силам во время контрнаступления в Харьковской области и теперь дает показания СБУ. Похоже, спецслужбы России и Беларуси работают друг против друга.

В одном из госпиталей, где лечат военнопленных, наемник признается в интервью ТСН, что он агент белорусских спецслужб и именно поэтому оказался в рядах российской армии. “Все мое руководство знало, где расположены склады, инженерные, количество людей, весь личный состав, некоторые именные списки, передвижение колонн, все топографические обозначения, где расположены аэродромы, какие цели и задачи. Карточки минных полей”, — сообщил он.

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Его взяли в плен наши армейцы во время контрнаступления в Харьковской области. Говорит, пошел сдаваться, потому что понял, что русские его разоблачили, так же, как и группу, в которой он работал. Кто не успел сдаться – русские убили. “Службы России об этом узнали и уже было несколько фактов убийства моих коллег с российской стороны. Вот сейчас, когда вернулся, о нас видимо узнали, и когда мы убегали в сторону ВСУ, нас подстреливал командир группы, который был вагнеровцем”, — добавляет он.

Слова военнопленного еще раз подтверждают то, о чем давно говорят украинские эксперты, ни на каком крючке у Путина ни был, самопровозглашенный президент Беларуси все еще ищет пути, как с того крючка спрыгнуть. “Лукашенко, находящийся у власти на протяжении 28 лет, это у него какие-то постоянные качели — то он ближе к России, то он удаляется. Он находится в такой ситуации, когда он ищет отношения с Китаем», – уверяет политический эксперт Евгений Магда.

“Он хитер – это факт. То, что он, например, хочет договориться и с мерами, и с Китаем, и с Путиным, и не попасть на дополнительные санкции – тоже факт”, — добавляет политический эксперт Борис Тизенгаузен.

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Но Беларусь – площадка для наступления российского войска на Украину. Эксперты уверены, что, несмотря на угрозы, Лукашенко не отправит свою армию в Украину. “У него армия 45 тысяч, он параноик. Значит тысяч 20, он оставит внутри, чтобы не раскатал ситуацию. То есть он может дать тысяч 20 – это конец. Поэтому я не думаю, что он будет полноценно вступать в войну. Тот период, когда он мог это сделать – прошел”, — убежден Тизенгаузен.

Так что до сих пор ищет варианты, как окончательно не замазаться кровью в этой масштабной войне России против Украины. Потому и ссылает своих агентов в армию россиян.

“У Лукашенко нет доверия к Путину, а у Путина к Лукашенко. Просто вызывает вопрос, кто сейчас предложит Лукашенко что-нибудь, чтобы он ушел от Путина политически”, — отмечает Магда.

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