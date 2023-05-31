Белорусы цинично обратились к украинцам, назвав "товарищами" и вспомнив о борще: им ответили

Белорусские пограничники запустили смешную информационно-психологическую операцию. Они обратились к украинским коллегам, назвав их "товарищами" и вспомнив о борще. На это ГПСУ им объяснила, что новым национальным блюдом Беларуси стали "российские щи".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Белорусы пытались объяснить украинцам, что наше будущее должно быть с оккупантами и их сообщниками, поскольку у "наших народов есть общее блюдо — борщ", тогда как "европейская кухня существенно отличается". Также белорусы призвали украинцев переходить на их сторону, потому что "украинский борщ заканчивается".

Белорусские пограничники записали забавное обращение к украинцам о "борще"

На это ГПСУ напомнила Беларуси, что их новым блюдом стали российские щи, потому что во время приготовления борща белорусы воткнули нож в спину украинцев.

"Обращаемся к вам со следующим: неуважаемые нами, не товарищи, белорусские пограничники! Недавно вы вспомнили о сходстве белорусского и украинского борща с незначительными отличиями. Однако вы, как всегда, сильно ошиблись. Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому что ныне белорусский борщ скорее похож на российские щи, даже если вы добавляете туда больше картофеля", — подчеркнули в ГНСУ.

Украинские пограничники напомнили белорусским коллегам, что Украина — это любящее свободу государство, в отличие от рабской Беларуси.

"Так что ваше нынешнее картофельное варево, что по консистенции похоже на тюремную баланду, отнюдь не похоже на наш украинский борщ. Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Зато советуем вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно. а к тому – ешьте сами, не подавитесь", — подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, дрон сотрудников ГПСУ зафиксировал, как белорусские "коллеги" пытались переместить служебный УАЗ, но техника так и не завелась.

После этого уволили главного пограничника Беларуси.

Также Россия подорвала дорогу на пересечении границ Украины, Беларуси и РФ. Речь идет о КПП "Три сестры". Оккупанты признаются, что такие меры направлены из-за вероятных опасений атак со стороны Украины.

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