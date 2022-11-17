"Белорусы следят": силовик Лукашенко показал, как Украина укрепляет свою границу "сплошным забором"

Начальник подразделения границы отметил, что белорусские наряды наблюдают за выполнением работ по украинской стороне.

Белорусский силовик рассказал о возведении на границе с украинской стороны ограды высотой 4 метра.

Видео с силовиком опубликовал Telegram-канал "Цензор.НЕТ".

Он с досадой доложил, что забор высотой 3-4 метра. Расположен он на расстоянии 10-15 метров и состоит из бетонных плит.

"Сплошное ограждение", — заявил он.

Начальник подразделения белорусской границы поделился, что его наряды наблюдают за выполнением работ по украинской стороне.

Также он заявил, что пограничники Украины установили обзорные башни вдоль участка государственной границы. Примечательно, что белорусские силовики с утра до ночи наблюдают за строительством забора и даже уже изучили порядок рабочего дня строителей.

Наступление на Украину со стороны Беларуси: что известно

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что глава Кремля не изменил своих намерений по поводу войны в Украине и планирует новое наступление с территории Беларуси.

Однако военный эксперт Британии, полковник Глен Грант, отметил, что армия Беларуси очень слаба, у нее нет должной подготовки. По его словам, много белорусского оборудования уже передано России.

По информации военной разведки, в Беларуси налаживают производство снарядов для ствольной артиллерии и РСЗО.

Угрозы наступления на Украину со стороны Белоруссии прокомментировал глава государства Владимир Зеленский. По его словам, смысла в наступлении на территорию Украины у белорусов нет

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.