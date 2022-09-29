Белорусы снова активизировались: в небо поднялись вражеские истребители

В Беларуси снова активизировалась вражеская авиация. В небо поднялись несколько истребителей.

В четверг, 29 сентября, с белорусского аэродрома Барановичи поднялось несколько истребителей. Скорее всего, это учебные полеты, которые проходят в рамках военных учений.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуськи Гаюн.

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Самолеты взлетали с интервалом в несколько минут. Первый из них поднялся в небо в 17.35.

17:35 Барановичи, взлет истребителя.

17:40 Барановичи, взлет второго истребителя.

17:47 Барановичи, по меньшей мере, один кружит над городом.

17:48 Барановичи, взлет 3-го истребителя.

17:51 Барановичи, взлет 4-го истребителя, улетел в сторону юго-востока.

Заметим, после объявления мобилизации в РФ тревожных сообщений о наступлении из Беларуси стало больше. Известно, что через несколько дней после объявления мобилизации в России Лукашенко уехал в РФ на встречу с Путиным. А спустя еще несколько дней самопровозглашенный белорусский президент приехал в Абхазию — на еще одну непризнанную территорию.

Накануне мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что Беларусь предположительно готовится к масштабному приему военных эшелонов из России.

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