Беларусы взяли под охрану мосты, обустроили места для стрельбы и проводят ротацию войск: подробности

На смену технике и покинувшим пограничные бригадам в ближайшие дни прибудет замена.

Министерство обороны Беларуси заявило о начале ротации подразделений своих Вооруженных сил на белорусско-украинской границе.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная пресс-службой МО РБ.

"Сейчас реализуется комплекс мер по ротации подразделений", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что белорусские силовики взяли под охрану мосты, переезды, железнодорожные пути. Также уже оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.

Ситуация в Беларуси

Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

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Недавно Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

16 октября стало известно, что Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

Между тем, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, проводимая в настоящее время в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

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