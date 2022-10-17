Беларусы взяли под охрану мосты, обустроили места для стрельбы и проводят ротацию войск: подробности

На смену технике и покинувшим пограничные бригадам в ближайшие дни прибудет замена.
Министерство обороны Беларуси заявило о начале ротации подразделений своих Вооруженных сил на белорусско-украинской границе.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная пресс-службой МО РБ.
"Сейчас реализуется комплекс мер по ротации подразделений", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что белорусские силовики взяли под охрану мосты, переезды, железнодорожные пути. Также уже оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.
Ситуация в Беларуси
Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.
Недавно Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.
16 октября стало известно, что Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.
Между тем, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, проводимая в настоящее время в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.
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